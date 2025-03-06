Россиянам хотят разрешить брать кредитные каникулы несколько раз

06.03.2025 | 12:47

У россиян может появиться право несколько раз откладывать платежи по кредитам на полгода. Норму хотят прописать в законе.

Если изменения вступят в силу, граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут брать кредитные каникулы на 6 месяцев каждые 5 лет, сообщила «Парламентская газета».

По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, так у людей будет шанс решить финансовые вопросы.

Известно, что правительство концептуально поддержало идею.

Пока заемщики имеют право взять такую отсрочку единожды за время действия кредитного договора.