Россиянам хотят разрешить брать кредитные каникулы несколько раз

У россиян может появиться право несколько раз откладывать платежи по кредитам на полгода. Норму хотят прописать в законе.
Если изменения вступят в силу, граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут брать кредитные каникулы на 6 месяцев каждые 5 лет, сообщила «Парламентская газета».
По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, так у людей будет шанс решить финансовые вопросы.
Известно, что правительство концептуально поддержало идею.
Пока заемщики имеют право взять такую отсрочку единожды за время действия кредитного договора.
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