Медики перечислили признаки слабого иммунитета

03.03.2025 | 09:24

Головные боли без видимых причин, потливость и сонливость отнесли к признакам ослабленного иммунитета.

О том, на что следует обратить внимание, рассказали специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

К признакам слабого иммунитета отнесли и упадок сил, появление мешков под глазами, ломкость волос и ногтевых пластин, бледность кожи, частые (более 3 раз в год) респираторные заболевания, герпес, увеличение лимфоузлов, гнойники или грибковые поражения кожи и слизистых, которые появляются регулярно, медленное заживление тканей при травмировании.

Также стоит насторожиться при обострениях заболеваний выделительной и дыхательной систем, наличии субфебрильной (от 37,1 до 38 градусов. - Прим. ред.) температуры в течение недели и более, нарушении работы желудочно-кишечного тракта.

Нервозность и депрессивные состояния тоже могут указывать на проблемы с иммунитетом.

«При наличии хотя бы одного из перечисленных выше симптомов необходимо обратиться к врачу. Возможно, эти признаки указывают на наличие серьезных проблем и требуют срочного терапевтического вмешательства», - предупредили специалисты.