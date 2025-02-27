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Общество

Врач назвал самые распространенные психические нарушения

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Врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев назвал три самых распространенных психических нарушения. Это биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства (ОКР), а также шизофрения, пишут «Известия».

При ОКР характерны навязчивые мысли и повторяющиеся действия, которые человек выполняет для снижения тревоги.

«Согласно исследованиям, ОКР возникает из-за сочетания биологических факторов - нарушения работы отдельных участков мозга, а также психологических, к которым относится перфекционизм и повышенная ответственность», - пояснил психиатр.

Он указал, что лечение ОКР включает в себя когнитивно-поведенческую терапию, а при необходимости - прием антидепрессантов. Для профилактики этого расстройства следует учиться управлять стрессом и тревогой.

При биполярном аффективном расстройстве чередуются периоды эмоционального подъема (мании или гипомании) и спадов (депрессии). В первой фазе пациент может быть чрезмерно активен, во второй количество сил и энергии уменьшается, а способность испытывать положительные эмоции снижается.

Виктор Нурдаев подчеркнул, что расстройство развивается при сочетании генетической предрасположенности с внешними факторами - например, стрессом или употреблением психоактивных веществ.

Лечение биполярного расстройства включает не только прием лекарств, но и психотерапию, которая помогает пациенту лучше понимать триггеры, провоцирующие перепады настроения.

Одним из наиболее сложных психических расстройств является шизофрения. Нурдаев констатировал, что это заболевание в значительной степени обусловлено наследственностью, поэтому на сегодняшний день способа предотвратить его развитие не существует.

Шизофрения может проявляться в слуховых или зрительных галлюцинациях, нарушениях мышления и эмоциональной реакции.

В основе лечения лежит применение антипсихотических препаратов. В качестве дополнения используются психотерапия и социальная реабилитация.

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Источник — фото pixabay.com
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