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Общество

Некоторые военные пенсионеры получат прибавку

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Во вторник, 25 февраля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому ряд военных пенсионеров получит ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», речь идет о гражданах, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии, органах принудительного исполнения, а также их семей.

Надбавка будет ежемесячной и индексируемой, отмечено в документе. Право на нее имеют две категории военных пенсионеров: это инвалиды I группы и лица, достигшие возраста 80 лет.

По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ранее эта сумма выплачивалась как компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за такими нетрудоспособными гражданами.

«1 января этот указ утратил свою силу, и теперь мы включаем эту сумму 1 200 рублей в состав военной пенсии. Кроме того, эта надбавка теперь будет ежегодно индексироваться. Такие надбавки к гражданской пенсии уже выплачиваются с 1 января 2025 года. С принятием закона мы решаем этот вопрос для военных пенсионеров», - пояснил Картаполов.

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Источник — фото pixabay.com
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