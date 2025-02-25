В Пензе прокуратура заставила УК заняться ремонтом подъезда

Пензячка, проживающая в доме № 15 на ул. Кулибина, на личном приеме первого заместителя прокурора региона пожаловалась, что их подъезд находится в плачевном состоянии, а управляющая компания не торопится приводить его в порядок.
Проверка подтвердила правоту слов горожанки. Выяснилось, что на стенах подъезда имелись многочисленные повреждения, отслоения штукатурки и краски.
ООО «Управляющая компания 24/7» взяло на себя обязанность заботиться о доме в 2023 году, однако с тех пор никаких мер по надлежащему содержанию общего имущества не принимало.
Прокурор внес руководителю управляющей компании представление. После этого в подъезде был проведен косметический ремонт.
«Виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
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