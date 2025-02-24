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Общество

Мошенники ловят жертв на форумах в интернете

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Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему в интернете. Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах, но вместе этого находят ресурсы, где активно работают мошенники. Общение в таких чатах оборачивается финансовыми потерями.

Схема выглядит следующим образом: люди, которым ранее активно звонили аферисты, беспокоятся и решают изучить информацию в интернете. Они попадают на сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана. За ними могут скрываться злоумышленники. Демонстрируя заботу и желание помочь, они убеждают пользователя, что тот действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти деньги. Следуя инструкциям, жертва переводит накопления неизвестным и теряет их, рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Мы ищем информацию в интернете обо всем - от фильмов до рецептов на ужин. К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом «советчиками» там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства. Поэтому важно «включать голову», когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

По его словам, в современном мире надо быть внимательными в любой ситуации, на любом ресурсе и критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Важно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавать коды, полученные в них. Злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к онлайн-сервисам жертвы и вывода средств, в том числе кредитных.

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Источник — фото pixabay.com
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