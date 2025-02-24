Meeting Point в Пензе принял турецких гостей

24.02.2025 | 09:00

Конференц-пространство Meeting Point, 2 года назад открывшееся в самом центре Пензы, в современном бизнес-центре «Атриум», стало точкой притяжения делового сообщества региона. Здесь организуют знаковые мероприятия, выступают топ-спикеры и представители госорганов Пензенского региона и страны, а теперь и международные эксперты.

Инвестклуб выбрал Meeting Point для проведения такого статусного мероприятия, как международный деловой завтрак «2025 - время инвестировать, рынок недвижимости в Турции». Он прошел 19 февраля и собрал представителей делового сообщества Пензы.

В 2024-м россияне снова заняли одну из первых позиций среди иностранцев по приобретению недвижимости в Турции - такая тенденция сохраняется уже третий год подряд. Привлекательная стоимость, понятные условия покупки и высокое качество строительства жилья делают Турцию одним из главных центров для инвестиций. Наиболее популярными районами у россиян являются Анталья, Аланья, Мерсин и Стамбул.

Для инвестиций в зарубежную недвижимость необходимы глубокие знания и понимание местных трендов и мирового рынка. Именно с этой целью был организован деловой завтрак в Meeting Point.

Выступали эксперты в области недвижимости. Специальными гостями стали основатель турецкой инвестиционной компании Fortress Investment Мурат Омероглу, директор по продажам и соучредитель компании Fortress Investment Татьяна Красникова, генеральный директор турецкой строительной компании Konak Construction Нишат Хачивазлыолу.

Эксперты обсудили перспективы рынка и ключевые аспекты инвестирования в турецкую недвижимость, рассказали об актуальных возможностях и эффективных стратегиях инвестирования, рисках и местном законодательстве, перспективных районах и объектах. Они поделились опытом на реальных примерах, затронув практику получения вида на жительство. Гости смогли задать вопросы и пообщаться с экспертами лично.

Meeting Point как популярная площадка для бизнес-мероприятий в Пензе занималась организацией и техническим обеспечением делового завтрака.

«Нам приятно и престижно, что Meeting Point выбирают для проведения таких интересных и знаковых деловых мероприятий нашего региона. Тем более - международных конференций с участием иностранных представителей. Мы всегда оказываем организаторам и гостям поддержку и максимально помогаем в процессе подготовки мероприятия на нашей площадке», - сообщила управляющая Meeting Point в Пензе Елена Афонина.

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