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Общество

В Пензе отметили День защитника Отечества

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В Пензе в воскресенье, 23 февраля, у Монумента воинской и трудовой славы прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

В Пензе отметили День защитника Отечества

Первые лица области и города, представители силовых структур, ветераны, обычные пензенцы возложили венки к монументу. Особые слова благодарности адресовали тем, кто находится в зоне проведения СВО.

В Пензе отметили День защитника Отечества

В Пензе отметили День защитника Отечества

Также была объявлена минута молчания, чтобы почтить память бойцов, которые погибли на полях сражений или умерли от ран. К монументу вынесли и развернули Знамя Победы.

В Пензе отметили День защитника Отечества

В Пензе отметили День защитника Отечества

Торжества, приуроченные к 23 Февраля, в регионе стартовали 20-го числа. Защитникам Отечества посвятили концерты, в учреждениях культуры и образования прошли тематические программы.

В Пензе отметили День защитника Отечества

21 февраля на улице Московской, рядом со сквером «Копилка пословиц» провели военно-патриотическую акцию. Там организовали выставку образцов современного оружия, а также выступление пензенских вокалистов, которые исполнили патриотические песни.

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