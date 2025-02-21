В Каменке открыли памятную доску преподавателю, погибшему на СВО

21.02.2025 | 16:18

На фасаде здания Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства открыли мемориальную доску Александру Пичугину, который в декабре 2024 года погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

До ухода в зону СВО мужчина преподавал в учебном заведении основы безопасности жизнедеятельности.

Он не дожил до 52-летия всего несколько дней.

На церемонии открытия присутствовали родные, друзья и коллеги Александра Пичугина, студенты, представители районной власти, полиции, военного комиссариата и казачества.

«Они вспоминали Александра как доброго, отзывчивого, умного, творческого человека, искренне любившего свою страну и малую родину», - сообщается на сайте Законодательного собрания Пензенской области.