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Общество

В Каменке открыли памятную доску преподавателю, погибшему на СВО

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На фасаде здания Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства открыли мемориальную доску Александру Пичугину, который в декабре 2024 года погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

До ухода в зону СВО мужчина преподавал в учебном заведении основы безопасности жизнедеятельности.

Он не дожил до 52-летия всего несколько дней.

На церемонии открытия присутствовали родные, друзья и коллеги Александра Пичугина, студенты, представители районной власти, полиции, военного комиссариата и казачества.

«Они вспоминали Александра как доброго, отзывчивого, умного, творческого человека, искренне любившего свою страну и малую родину», - сообщается на сайте Законодательного собрания Пензенской области.

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Источник — фото областного заксобра
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