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Общество

В Сердобске бывший участник СВО стал учителем технологии

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В Сердобске бывший участник специальной военной операции стал преподавателем технологии в местной школе-интернате.

Игорь Викторович Зубов по профессии педагог, он окончил Орловский государственный университет, где получил специальность «учитель биологии».

Впоследствии переехал на постоянное место жительства в Пензенский регион. Отсюда в июле 2022-го и отправился на СВО.

Игорь Зубов участвовал в спецоперации до марта 2024-го, затем по ранению был комиссован и признан ветераном боевых действий. В том же году его наградили медалью «За боевые заслуги».

«Игорь Викторович успешно трудится в качестве учителя, делится с подрастающим поколением своим опытом и знаниями, воспитывает патриотические и нравственные чувства и ответственность за судьбу и безопасность Родины, активно участвует в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях», - процитировала директора Сердобской школы-интерната Ольгу Золотову пресс-служба регионального минобра.

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Источник — фото областного минобра
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