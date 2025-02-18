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Общество

Дом офицеров в Пензе оснастят уличной системой оповещения

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Здание Дома офицеров, расположенное на улице Ленинградской, 1а, в Пензе, оснастят уличной системой оповещения. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 18 февраля.

Учреждение планирует приобрести 8 двухполосных рупорных громкоговорителей, 1 микшер-усилитель, 1 конденсаторный микрофон типа «гусиная шея» и 300 метров акустического кабеля за 322 829 рублей.

Сумма включает стоимость оборудования, расходы на его упаковку, маркировку, поставку, разгрузку, монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию и инструктаж будущих пользователей.

Формат процедуры - закупка у единственного поставщика.

Товары, соответствующие техническому заданию, должны поступить в Дом офицеров в течение 10 дней с даты заключения договора, говорится в документах.

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