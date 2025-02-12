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Общество

В Пензенской области выявили факты продажи просроченной «молочки»

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Из 2 591 пробы молока и продукции из него, отобранных в 2024 году в Пензенской области для проверки, 140 не соответствовали требованиям.

Как пояснили в территориальном управлении Роспотребнадзора, лабораторные исследования проводились по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим и другим показателям.

В ведомстве отметили, что при проверках вскрылись факты продажи просроченной молочной продукции.

«Если покупатель приобрел такой товар, то его необходимо принести обратно - в магазине обязаны заменить его или вернуть деньги. Если он не просрочен, но испорчен, виноват может быть тоже продавец (например, нарушил условия хранения)», - пояснили в пресс-службе.

Информация о некачественной продукции вносится в Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, а также направляется в органы Роспотребнадзора по месту нахождения производителя.

Покупателям же в свою очередь следует внимательно читать маркировку товара. На ней должен указываться изготовитель с юридическим и фактическим адресом, состав продукта, его масса, дата изготовления, условия хранения, пищевая ценность и срок годности.

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