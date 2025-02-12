Главный следователь области проведет приемы в двух райцентрах

12.02.2025 | 07:44

В четверг, 13 февраля, руководитель следственного управления СК России по Пензенской области Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан в двух районных центрах.

В 10:30 пройдет встреча с гражданами в администрации рабочего поселка Пачелма (ул. Драгунова, 7).

В 12:00 прием начнется в администрации Башмаковского района (р. п. Башмаково, ул. Советская, 17).

Предварительная запись осуществляется по телефону 8(8412)63-64-02.

«На приеме гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», - предупредила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.