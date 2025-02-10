Штрафы для чиновников за оскорбление граждан хотят повысить

10.02.2025 | 19:39

Штрафы для чиновников, оскорбивших граждан или же проигнорировавших их обращения, захотели увеличить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ и опубликован в ее базе.

В документе предлагается повысить штраф по статье 5.59 КоАП РФ о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан - с 5-10 тысяч руб. до 10-20 тысяч. За оскорбление намереваются наказывать еще серьезней: штраф захотели увеличить с 50-100 тысяч рублей до 75-150 тысяч.

В пояснительной записке говорится, что изменения актуальны, поскольку штрафы для граждан за различные правонарушения в последние годы значительно возросли. Например, это касается наказаний за несоблюдение правил дорожного движения.

«При этом штрафы для лиц, замещающих государственные или муниципальные должности либо должности государственной гражданской или муниципальной службы, за оскорбление граждан или за игнорирование обращений граждан не были ни разу увеличены с момента их введения. Например, штрафы для чиновников за «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» были введены в 2013 году и составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы за оскорбления граждан были введены в 2020 году и также не были проиндексированы с момента их введения», - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, инициаторы законопроекта предложили учесть тот факт, что, по данным Росстата, с 2013 года инфляция в стране превысила 100%. Следовательно, «представляется справедливым и увеличение штрафов для чиновников в полтора и два раза, как и для граждан».