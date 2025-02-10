Сетевое издание|18+|Понедельник|10 фев 2025|23:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Штрафы для чиновников за оскорбление граждан хотят повысить

Печать
Telegram

Штрафы для чиновников, оскорбивших граждан или же проигнорировавших их обращения, захотели увеличить. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ и опубликован в ее базе.

В документе предлагается повысить штраф по статье 5.59 КоАП РФ о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан - с 5-10 тысяч руб. до 10-20 тысяч. За оскорбление намереваются наказывать еще серьезней: штраф захотели увеличить с 50-100 тысяч рублей до 75-150 тысяч.

В пояснительной записке говорится, что изменения актуальны, поскольку штрафы для граждан за различные правонарушения в последние годы значительно возросли. Например, это касается наказаний за несоблюдение правил дорожного движения.

«При этом штрафы для лиц, замещающих государственные или муниципальные должности либо должности государственной гражданской или муниципальной службы, за оскорбление граждан или за игнорирование обращений граждан не были ни разу увеличены с момента их введения. Например, штрафы для чиновников за «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» были введены в 2013 году и составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы за оскорбления граждан были введены в 2020 году и также не были проиндексированы с момента их введения», - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, инициаторы законопроекта предложили учесть тот факт, что, по данным Росстата, с 2013 года инфляция в стране превысила 100%. Следовательно, «представляется справедливым и увеличение штрафов для чиновников в полтора и два раза, как и для граждан».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте