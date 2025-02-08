Пензенские хирурги вернули руку раненому бойцу

08.02.2025 | 12:40

Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко провели сложнейшую операцию по восстановлению руки участнику специальной военной операции.

«К нам поступил боец после минно-взрывного ранения с повреждением сосудисто-нервного пучка верхней конечности. Ранее в других медицинских центрах ему были выполнены неоднократные попытки по восстановлению кровотока, которые не увенчались успехом. У молодого человека бездействовала рабочая рука», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Денис Михайлов.

С момента ранения прошло уже много времени, поэтому пензенские специалисты выбрали другой подход к решению проблемы. Они заменили пораженный участок артерии собственной подкожной веной пациента, взятой с ноги.

«Нам удалось восстановить кровоток на всех уровнях. Функция конечности постепенно восстанавливается, появились движения, улучшилась чувствительность, рука стала теплой», - подвел итоги операции врач.

Как сообщили в областном минздраве, теперь пациенту предстоит реабилитация. Со временем работоспособность вернется полностью.