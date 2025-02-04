Названы самые распространенные виды рака у женщин и мужчин

04.02.2025 | 10:55

Каждый год у сотен тысяч россиян выявляют онкологию. Наиболее распространенные виды этого заболевания - рак кожи, легких и молочной железы.

По информации главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, в 2023 году злокачественные опухоли нашли у 366 678 женщин и 307 909 мужчин.

«У мужчин чаще всего диагностируются рак легких, рак предстательной железы и рак желудка. У женщин же лидируют рак молочной железы, рак легких и рак шейки матки», - отметил врач в беседе с «Парламентской газетой».

Средний возраст пациентов составляет около 65 лет, однако в зоне риска находятся и молодые люди.

Причины заболевания могут быть связаны с различными факторами, включая мутации в ДНК, влияние окружающей среды и образ жизни, а также инфекции, такие как вирус папилломы, Эпштейна-Барр и гепатиты B и C. И хотя их наличие необязательно приводит к онкологии, риск ее развития увеличивается.

По данным Андрея Каприна, в настоящее время невозможно создать универсальное лекарство от рака, поскольку он представляет собой целый класс различных патологий с уникальными характеристиками.