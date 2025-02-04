5 февраля в Пензенской области ожидается метель

04.02.2025 | 22:00

5 февраля в большинстве районов Пензенской области будет идти снег. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду возможна слабая метель, уличные термометры покажут -3...-8 градусов. Днем осадки окажутся небольшими или умеренными, станет чуть теплее (-1...-6 градусов). Следующей ночью прогнозируется изморозь.

На протяжении суток будет дуть умеренный восточный ветер, временами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Ранее метеорологи объяснили обильные осадки влиянием южного циклона, во власти которого Пензенская область оказалась в первой половине недели. На смену ему придет антициклон, и морозы усилятся.

В старину верили: если 5 февраля на земле лежит много снега, значит, год будет урожайным; если выглянет солнце - весна окажется ранней.