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Общество

177 пензенцев прошли обучение в «Школе приемных родителей»

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В 2024 году в Пензенской области 177 человек прошли подготовку в «Школе приемных родителей». Обучение проводится для тех, кто намерен стать опекуном подростка либо решил принять в семью ребенка, оставшегося без попечения.

Программа рассчитана на 30 часов, встречи организуются на базе областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов и Пензенского отделения Российского детского фонда.

«С первого занятия будущие приемные родители включаются в активную работу: обсуждаются важные и актуальные вопросы жизнеустройства детей, используются элементы тренинга, моделирования жизненных ситуаций, прогнозирования их последствий и выработки новых форм поведения», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В итоге участник программы получает свидетельство о прохождении курса, которое дает ему право стать опекуном или попечителем при предоставлении необходимых документов.

В правительстве уточнили, что среди обученных в 2024 году было 52 семейные пары.

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Источник — фото областного минтруда
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