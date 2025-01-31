177 пензенцев прошли обучение в «Школе приемных родителей»

31.01.2025 | 10:23

В 2024 году в Пензенской области 177 человек прошли подготовку в «Школе приемных родителей». Обучение проводится для тех, кто намерен стать опекуном подростка либо решил принять в семью ребенка, оставшегося без попечения.

Программа рассчитана на 30 часов, встречи организуются на базе областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов и Пензенского отделения Российского детского фонда.

«С первого занятия будущие приемные родители включаются в активную работу: обсуждаются важные и актуальные вопросы жизнеустройства детей, используются элементы тренинга, моделирования жизненных ситуаций, прогнозирования их последствий и выработки новых форм поведения», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В итоге участник программы получает свидетельство о прохождении курса, которое дает ему право стать опекуном или попечителем при предоставлении необходимых документов.

В правительстве уточнили, что среди обученных в 2024 году было 52 семейные пары.