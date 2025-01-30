Сетевое издание|18+|Четверг|30 янв 2025|13:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Военным-контрактникам хотят дать новое основание для увольнения

Печать
Telegram

Военным, проходящим службу по контракту, предложили дать право на досрочное увольнение в случае рождения четвертого и последующего ребенка.

Соответствующий законопроет был внесен на рассмотрение Госдумы в среду, 29 января. Документ размещен в электронной базе данных «Законотворчество».

Изменения предлагается внести в статью 51 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей основания для досрочного увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам.

Автор инициативы Нина Останина напоминает, что в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, предоставлено право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

«Полагаем необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту родился четвертый и последующий ребенок, рассматривая это как основание для увольнения с военной службы», - говорится в пояснительной записке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте