Военным-контрактникам хотят дать новое основание для увольнения

30.01.2025 | 07:54

Военным, проходящим службу по контракту, предложили дать право на досрочное увольнение в случае рождения четвертого и последующего ребенка.

Соответствующий законопроет был внесен на рассмотрение Госдумы в среду, 29 января. Документ размещен в электронной базе данных «Законотворчество».

Изменения предлагается внести в статью 51 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей основания для досрочного увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам.

Автор инициативы Нина Останина напоминает, что в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, предоставлено право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

«Полагаем необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту родился четвертый и последующий ребенок, рассматривая это как основание для увольнения с военной службы», - говорится в пояснительной записке.