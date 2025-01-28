По вине рабочих в пензенском вузе затопило аудитории

28.01.2025 | 14:02

Студенты одного из пензенских вузов остались без крыши над головой по вине недобросовестного подрядчика. Об этом рассказали в УФАС России по Пензенской области.

Осенью прошлого года Пензенскому государственному университету архитектуры и строительства (ПГУАС) понадобилось отремонтировать кровлю учебного корпуса № 1. Аукцион по определению подрядчика проводился на портале госзкупок. Его выиграло общество с ограниченной ответственностью, снизившее цену с почти 7,5 млн до 5,6 млн рублей.

11 октября был подписан договор, в соответствии с которым подрядчик должен был закончить ремонт до 16 декабря.

Компания получила аванс в размере 20% и наняла бригаду рабочих. Они вскрыли кровлю, а затем процесс застопорился. Бригады начали сменяться одна за другой, всего было 4. А тем временем крышу никто не догадался защитить от дождя и снега. Из-за этого затопило 5 аудиторий.

27 декабря стало понятно, что конца работам не видно, и вуз разорвал контракт в одностороннем порядке. После этого подрядчик выставил акт приемки выполненных работ на сумму около 1,8 млн. Комиссия заказчика документ не подписала: в нем оказался завышен объем сделанного, не было актов на скрытые работы, отсутствовали документы на материалы.

Вуз обратился в УФАС. Представитель подрядчика пояснил, что компания не собиралась уклоняться от исполнения договора, но никак не удавалось найти квалифицированную бригаду. Когда подходящие работники появились, срок уже истек.

В итоге инспекция пришла к выводу, что общество с ограниченной ответственностью, не выполнившее договор, должно быть занесено в реестр недобросовестных поставщиков.