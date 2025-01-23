Психиатр: Увлечение соцсетями ведет к расстройствам восприятия тела

23.01.2025 | 08:37

Чрезмерное увлечение просмотром соцсетей, особенно тех платформ, на которых большое внимание уделяется внешности, может привести к расстройствам в восприятии собственного тела. Об этом «Известиям» рассказал врач-психиатр Виктор Нурдаев.

По его словам, сравнение себя с теми людьми, кто кажется более привлекательным, может вести к выявлению собственных недостатков. Если человек пытается решить проблему косметическими процедурами или хирургическими операциями и по-прежнему остается недоволен собой, то это может указывать на дисморфофобию - состояние чрезмерной озабоченности воображаемыми или незначительными дефектами внешности.

«Люди с таким расстройством могут часами разглядывать себя в зеркале либо, напротив, стараться избегать любых отражений, чтобы не увидеть свой «дефект». Они испытывают сильное беспокойство, из-за которого могут отменять встречи, избегать фотографирования, носить одежду, скрывающую «проблемную» зону, или постоянно сравнивать себя с окружающими», - уточнил врач.

Виктор Нурдаев перечислил основные «зоны тревоги»: морщины, асимметрия черт лица, форма носа или ушей, седина, чрезмерное наличие или, напротив, отсутствие волос. В этот список входит и лишний вес, а также «неправильная» форма ног или рук.

Выявить дисморфофобию поможет консультация с психиатром. Специалист выяснит, насколько озабоченность внешностью выходит за рамки нормы.

Для снижения риска развития дисморфофобии эксперт посоветовал взрослым проводить в Сети не более двух часов в день, детям - не более часа.

«Также важно научиться принимать себя такими, какие вы есть, а детей и подростков стоит учить критическому мышлению в восприятии идеализированных образов», - резюмировал врач.