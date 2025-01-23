После вмешательства прокуратуры в кадетский корпус пришел медработник

23.01.2025 | 12:05

В одном из пензенских образовательных учреждений, где учатся более 700 школьников, не было медицинского работника. Это нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района.

Речь идет о Губернском кадетском корпусе по делам ГОЧС, расположенном на улице Антонова.

У учебного заведения имелся договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Тем не менее специалист в кадетском корпусе отсутствовал.

Прокуратура подала иск, в котором потребовала от учреждения здравоохранения обеспечить ученикам оказание первичной медико-санитарной помощи. Суд эту претензию удовлетворил.

«В школе на постоянной основе находится медицинский специалист», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.