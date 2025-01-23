Сетевое издание|18+|Четверг|23 янв 2025|14:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Общество

После вмешательства прокуратуры в кадетский корпус пришел медработник

Печать
Telegram

В одном из пензенских образовательных учреждений, где учатся более 700 школьников, не было медицинского работника. Это нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района.

Речь идет о Губернском кадетском корпусе по делам ГОЧС, расположенном на улице Антонова.

У учебного заведения имелся договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Тем не менее специалист в кадетском корпусе отсутствовал.

Прокуратура подала иск, в котором потребовала от учреждения здравоохранения обеспечить ученикам оказание первичной медико-санитарной помощи. Суд эту претензию удовлетворил.

«В школе на постоянной основе находится медицинский специалист», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте