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Общество

Пензенцев просят не верить бесплатной рекламе чудо-лекарств

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В почтовых ящиках жителей Пензенской области, как и других регионов России, может оказаться бесплатное издание под названием «ПроЗдоровье». Оно не является официально зарегистрированной газетой, не имеет ни тиража, ни информации об издателе.

Информация в псевдогазете рассчитана в основном на доверчивых пенсионеров - это статьи о препаратах от разных болезней. В качестве иллюстраций размещаются фотографии врачей из России, Израиля, Германии, которые отмечают высокую эффективность лекарств и призывают к их покупке. Приводятся и отзывы потребителей, которым якобы эти средства помогли исцелиться.

Международная ассоциации «Антиконтрафакт» провела проверку и выяснила, что все врачи - вымышленные, а рекламируемые препараты не имеют государственной регистрации либо являются косметикой, парфюмом или БАДами.

Продукция реализуется на распродажах, которые в течение нескольких часов проходят в общественных местах, а затем прекращаются. Также «чудо-препараты» продаются на маркетплейсах.

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области просит не доверять информации, размещенной в рекламных листовках под названием «ПроЗдоровье», а также предупредить об этом родных и близких старших возрастных групп», - призвали жителей региона специалисты.

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