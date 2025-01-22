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Общество

В Пензенской области нарушили закон при выдаче охотничьих билетов

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В Пензенской области прокуратура выяснила, что министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования допускало нарушения при выдаче и аннулировании охотничьих билетов, а также при оформлении разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Так, билеты выдавались гражданам, не предоставившим сведения об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

При принятии судами решений об аннулировании охотничьих билетов процедуру не проводили в срок.

Выдавались разрешения на добычу отдельных видов охотничьих ресурсов, которые граждане не указывали в заявлениях.

Прокуратура внесла министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришату Алтынбаеву представление. По результатам его рассмотрения в деятельность ведомства внесли коррективы, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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Источник — фото pixabay.com
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