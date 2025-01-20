Пензенские «тигры» за год помогли выявить 100 преступлений

20.01.2025 | 09:07

Отряд содействия полиции «Тигр» подвел итоги 2024 года. Всего за 12 месяцев у бойцов было 13 378 выходов на дежурство. Они действовали совместно с сотрудниками МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, при непосредственном участии «тигров» полицейские и судебные приставы выявили 100 преступлений и пресекли 2 064 административных правонарушения.

Наилучшие показатели по выявлению преступных деяний продемонстрировали подразделения отряда Октябрьского и Ленинского районов Пензы, Кузнецка, Заречного, а также Сердобского, Шемышейского, Башмаковского и Тамалинского районов.

В пресечении правонарушений отличились «тигры» Октябрьского, Ленинского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка, Лопатинского, Шемышейского и Нижнеломовского районов.

Отряд содействия полиции «Тигр» был создан в декабре 2022 года. Задачей бойцов является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и профилактике правонарушений.