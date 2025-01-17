В России хотят изменить закон для наследников участников СВО

17.01.2025 | 14:32

В пятницу, 17 января, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий возможность внесудебного восстановления срока принятия наследства наследниками погибших участников СВО.

По существующим нормам, наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия, то есть с момента смерти гражданина.

«В связи с объективными причинами встречаются случаи, когда документы, извещающие о смерти участника специальной военной операции, приходят гораздо позднее указанного (установленного) дня смерти лица. Вышеизложенные обстоятельства приводят к пропуску наследниками погибших участников специальной военной операции сроков принятия наследства. В таких случаях они вынуждены обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства, что связано с временными и материальными затратами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагается устранить этот правовой пробел и установить: наследство погибшего в зоне СВО сможет быть принято по истечении срока без обращения в суд, если наследник получил документ о смерти наследодателя в последние 3 месяца срока принятия наследства или позднее.

«Необходимо будет обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после получения свидетельства о смерти», - уточнил один из авторов проекта, Дмитрий Вяткин, в своем телеграм-канале.