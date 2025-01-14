Сетевое издание|18+|Вторник|14 янв 2025|21:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе сотрудников минздрава научили оказывать первую помощь

Печать
Telegram

Все сотрудники пензенского минздрава прошли обучение навыкам оказания первой (доврачебной) помощи. Во вторник, 14 января, в тренинге приняла участие последняя группа работников ведомства.

Занятия проводили специалисты областной станции скорой медицинской помощи.

Слушатели узнали, как действовать при кровотечениях или закупорке дыхательных путей инородным телом; как правильно наложить жгут себе или другому человеку; когда нужно начинать сердечно-легочную реанимацию.

«Не всегда скорая помощь может быстро прибыть на место происшествия. Знать основы первой помощи и уметь правильно ими воспользоваться - основная цель обучения. К сожалению, никто не застрахован от неожиданностей и может столкнуться с ситуацией, требующей экстренных мер по спасению чьей-то жизни, а может. и собственной», - отметил заведующий учебно-методическим отделом Владимир Долгов.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что мероприятие проходило в рамках проекта «Готов к санитарной обороне». В Пензе освоить такие навыки может любой желающий, запись на бесплатное обучение ведется по номеру 122 (добавочная цифра «7»).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте