В Пензе сотрудников минздрава научили оказывать первую помощь

14.01.2025 | 21:31

Все сотрудники пензенского минздрава прошли обучение навыкам оказания первой (доврачебной) помощи. Во вторник, 14 января, в тренинге приняла участие последняя группа работников ведомства.

Занятия проводили специалисты областной станции скорой медицинской помощи.

Слушатели узнали, как действовать при кровотечениях или закупорке дыхательных путей инородным телом; как правильно наложить жгут себе или другому человеку; когда нужно начинать сердечно-легочную реанимацию.

«Не всегда скорая помощь может быстро прибыть на место происшествия. Знать основы первой помощи и уметь правильно ими воспользоваться - основная цель обучения. К сожалению, никто не застрахован от неожиданностей и может столкнуться с ситуацией, требующей экстренных мер по спасению чьей-то жизни, а может. и собственной», - отметил заведующий учебно-методическим отделом Владимир Долгов.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что мероприятие проходило в рамках проекта «Готов к санитарной обороне». В Пензе освоить такие навыки может любой желающий, запись на бесплатное обучение ведется по номеру 122 (добавочная цифра «7»).