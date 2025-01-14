Названы места для крещенских купаний в Кузнецке

14.01.2025 | 11:17

В ночь с 18 на 19 января в Кузнецке состоятся традиционные крещенские купания. Для этого оборудуют два места: в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы-мученицы, и в заполненной водой низине у родника на 2-й Бутурлинской улице.

В администрации города сообщили, что во время проведения обряда будут дежурить спасатели, скорая помощь и правоохранители.

Желающим окунуться необходимо соблюдать ряд правил. Запрещается купание:

- до освящения иордани представителем Русской православной церкви;

- без представителей служб спасения и медицинских работников;

- в состоянии алкогольного опьянения;

- детей без присмотра родителей или взрослых;

- группой более 3 человек.

Также нельзя нырять в воду с разбега, распивать спиртные напитки. Перед купанием следует разогреться, сделав разминку или пробежку. К проруби нужно подходить в нескользкой и легко снимаемой обуви.

Нельзя нырять вперед головой. При первом заходе в воду следует быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.

При выходе нужно держаться за поручни. После купания (окунания) следует растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду, а для профилактики переохлаждения выпить горячий чай.