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Общество

Практику создания стационаров на дому решили распространить

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В небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах будут более активно создавать стационары на дому. Речь о них шла на оперативном совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, состоявшемся в понедельник, 13 января.

Как отметил Мишустин, такие стационары нужны, чтобы врачи и фельдшеры могли предоставлять пациентам необходимые препараты и давать рекомендации по их применению в условиях, когда добраться до ближайшего медучреждения невозможно.

«У нас возможность такая была и ранее, но она не использовалась в достаточной мере. Поэтому данный порядок сейчас уточнен», - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий дано право не только выдавать подопечным лекарства, но и проводить медицинские процедуры на дому.

Оба чиновника подчеркнули, что подобного рода деятельность должна организовываться под строгим контролем специалистов.

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