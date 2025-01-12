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Общество

В селе Николаевка пройдет фестиваль «Полярная звезда»

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В субботу, 18 января, в селе Николаевка Пензенского района на Михайловском редуте пройдет фестиваль «Путеводная звезда», посвященный русским полярникам и первопроходцам, уроженцам области.

Событие анонсировал пензенский ЦУР. Для гостей праздника организуют творческую крещенскую программу, перед ними выступят профессиональные и любительские коллективы из Пензы, Мокшана, Каменки, Пензенского района.

Также на фестивале будут хороводы, народные забавы, выставка фотографий. Кроме того, запланированы экскурсии по редуту и Поляне Идолов, поэтическая часть и круглый стол.

Начало праздника в 12:00. Вход свободный для всех желающих.

Михайловский редут в селе Николаевка - историко-культурный центр, воссоздающий укрепления русского североамериканского торгового форта, основанного в 1833 году. Он также является местом проведения ежегодного фестиваля «Юконский ворон».

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Источник — фото областного минкульта
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