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Общество

9 января в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

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По данным Приволжского УГМС, в четверг, 9 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные; в отдельных районах - слабый гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Зимней погоде не позволяет установиться мощный атлантический вихрь.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, предупредили в МЧС. Жителей Пензенской области просят быть внимательнее и осторожнее при передвижении пешком и на автомобиле, в последнем случае - соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ветер 9 января подует с запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на четверг на улице будет -3...+2 градуса. В дневное время термометры покажут -1...+4, в ночь на пятницу - до -6.

В народном календаре 9 января - Степанов день. На Руси верили: снег на Степана предвещает ненастье и мокрую погоду.

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