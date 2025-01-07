Митрополит Серафим поздравил православных пензенцев с Рождеством

07.01.2025 | 10:00

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Спасском кафедральном соборе Пензы. На службе присутствовали первые лица города и области.

«Этот праздник является одним из самых главных в нашей христианской церкви, потому что пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа изменило состояние этого мира, изменило будущее человечества и стало основанием христианской Церкви. Именно Он своей жизнью, своим подвигом указал нам путь, по которому мы должны идти. Видеть перед собой деятельный пример очень важно для нас.

Казалось бы, все это случилось 2 000 лет тому назад, в далеких странах, с совершенно другой культурой и мироощущением, но эти события и эта вера стали для нас близкими и родными. Почему? Потому что это вера в истинного Бога, которая наставляет нас на всякую истину, укрепляет наше сознание, наше отношение к жизни и наше понимание многих вещей, происходящих в мире. Христиане всегда ко всему очень стойко относятся, потому что не боятся потерять здесь, на земле, но боятся потерять на небе. И поэтому всю свою жизнь стремятся к тому, чтобы делать добрые дела и быть примером для окружающих», - обратился владыка Серафим к прихожанам.

Он напомнил, что сейчас Россия переживает тяжелые испытания, поэтому следует молиться за воинов.

«Мы молимся о том, чтобы скорее водворился мир, чтобы Господь, услышав наши молитвы, помог нам преодолеть все недопонимания и всю вражду, которая искусственно сеется между нашими братскими народами. Чтобы Господь помог нам обрести мир не только внешний, но и внутренний, духовный, потому что жить вместе друг с другом мы сможем, лишь когда проявим друг к другу любовь, когда простим и поймем друг друга. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры!» - заключил митрополит.