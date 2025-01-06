В России придумали, как повысить уровень грамотности населения

06.01.2025 | 11:04

В России создается федеральная государственная информационная система «Национальный словарный фонд». Положение о ней 25 декабря утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, с 1 января постановление вступило в силу.

Цель проекта - повышение уровня общей грамотности населения, защита, сохранение, распространение и развитие русского языка, а также поддержка русскоязычной среды за рубежом.

В словаре будут содержаться сведения о нормах современного русского литературного языка, информацию станут обновлять не реже 1 раза в 5 лет. Доступ к ней сделают бесплатным.

В систему войдут 5 модулей:

- первый предоставит базовую информацию о слове: написание, произношение, ударение, значение, изменение по грамматическим признакам;

- второй поможет подобрать синонимы и антонимы, узнать о происхождении слова и фразеологизмах, в которые оно входит, о морфемной структуре слова и специфике его употребления в разговорной речи;

- третий модуль будет содержать статьи исторических словарей разных типов и времени создания (от древнерусского периода до современности), что позволит проследить изменения языковых норм в ходе их исторического развития;

- четвертый модуль предназначен для просмотра статей в выбранных словарях;

- пятый необходим для сравнения статей в словарях по выбранным параметрам (значение слова, произношение и нормы ударения, написание, сочетаемость с другими словами, устойчивое сочетание слов), что поможет проследить динамику изменения норм русского литературного языка.

В Правительстве РФ подчеркнули, что аналогов создающейся системе в настоящее время не существует.

«Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не дает возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей общества. Создание Национального словарного фонда позволит устранить этот пробел», - объясняется на официальном сайте органа госвласти.