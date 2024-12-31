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Общество

В Пензенской области будут массово проверять водителей

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С 31 декабря по 8 января в Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Инспекторы станут массово останавливать машины и проверять, в каком состоянии находятся водители. Если у них возникнут подозрения, то затем последует освидетельствование в порядке, установленном законодательством.

«Основная цель проводимых мероприятий - это предупреждение ДТП с указанной категорией водителей, а также пресечение фактов нарушения ими правил дорожного движения», - пояснили в областной Госавтоинспекции.

Жителей региона призывают не быть равнодушными и, заметив нетрезвого водителя, сообщить о нем.

Можно позвонить в дежурную часть по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05; 02.

Еще один способ уведомить о нарушении - с помощью телеграм-бота. «В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу), марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя. Сообщение от граждан поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на задержание данного водителя», - уточнили в ведомстве.

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