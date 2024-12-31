Анонимные электронные обращения в госорганы станут невозможны

31.12.2024 | 12:00

В 2025 году в России вступит в силу закон, исключающий возможность отправки анонимных электронных обращений в органы власти. Он подписан президентом 28 декабря.

Были внесены изменения в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Госдума приняла их 10 декабря, Совет Федерации одобрил 20-го.

Изменения предусматривают возможность направления гражданами обращений в госорганы, органы местного самоуправления или должностным лицам и получения ответов на эти обращения в форме электронного документа с использованием портала «Госуслуги» или иных информационных систем государственных органов или органов местного самоуправления либо официальных сайтов государственных органов или органов местного самоуправления, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию граждан, уточняется на kremlin.ru.

Закон вступит в силу с 30 марта.