Охотничий билет будут выдавать только после сдачи экзамена

30.12.2024 | 13:00

С 1 сентября 2025 года граждане, желающие получить охотничий билет, должны будут сдать экзамен и продемонстрировать свои знания в этой сфере.

Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Правило коснется всех, кто получает охотничий билет как впервые, так и повторно (после аннулирования).

Экзаменационный минимум включает знания требований безопасности и ограничений на охоте, а также основ биологии диких животных.

Помимо теории, охотник должен будет продемонстрировать практические навыки безопасного обращения с оружием, ориентирования на местности и обращения с добычей.