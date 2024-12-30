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Общество

Охотничий билет будут выдавать только после сдачи экзамена

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С 1 сентября 2025 года граждане, желающие получить охотничий билет, должны будут сдать экзамен и продемонстрировать свои знания в этой сфере.

Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Правило коснется всех, кто получает охотничий билет как впервые, так и повторно (после аннулирования).

Экзаменационный минимум включает знания требований безопасности и ограничений на охоте, а также основ биологии диких животных.

Помимо теории, охотник должен будет продемонстрировать практические навыки безопасного обращения с оружием, ориентирования на местности и обращения с добычей.

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Источник — фото pixabay.com
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