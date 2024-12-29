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Общество

В Пензенской области новый год начнется с аномального тепла

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Жителям Пензенской области, желающим прогуляться в первые часы нового года, придется надевать непромокаемую обувь. В регионе ожидают аномальное потепление до 0…+2 градусов, а также снег с дождем.

В новогоднюю ночь прогнозируют мокрый снег, ветер до 15 м/с. Термометр покажет 0…-1. По данным центра погоды «Фобос», тепло задержится ненадолго.

Осадки и плюс за окном сохранятся около недели, далее в январе температура вернется к климатической норме. Днем она составит -7…-11 градусов, ночью будет до 15 градусов мороза.

Как предупредили эксперты, начало 2025 года станет сложным периодом для метеочувствительных людей. На них повлияют вспышки геомагнитной активности.

В январе магнитные бури ожидаются 5-го и 10-го числа. Солнечная активность может вырасти до 4 баллов по К-индексу (умеренное возмущение поля).

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