Около «Дизель-Арены» появился бесплатный каток

28.12.2024 | 10:02

В Пензе около спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» им. А. В. Кожевникова работает каток на свежем воздухе.

Его залили вокруг елки, установленной перед главным входом.

«На льду могут кататься как опытные спортсмены, так и любители фигурного катания. Вход свободный», - сообщили областном министерстве физкультуры и спорта.

Подготовку хоккейных площадок в Пензе начали 19 декабря. Всего этой зимой планировали залить более 30 полей, еще 7 хотят использовать для подвижных игр.

«На 13 объектах будет организована работа дворовых тренеров», - уточнили в администрации.