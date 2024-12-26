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Общество

В Пензу прибыла икона святителя Спиридона с частицей мощей

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В Покровский архиерейский собор Пензы прибыла икона святителя Спиридона, чудотворца, епископа Тримифунтского, с частицей мощей святого.

Икону привезли в областной центр с острова Корфу в Греции. Поклониться святыне можно будет ежедневно в часы работы храма: до 17:00 в будни, до 19:00 в выходные.

«Святитель Спиридон - скорый помощник призывающим его и просящим его помощи. Нетленные мощи святого находятся в храме города Керкира. Святитель при жизни был чудотворцем и очень милосердным человеком. Он помогал нищим и даже разбойникам, хотевшим украсть у него овец», - рассказали в Пензенской епархии.

К святому часто обращаются за помощью в решении жилищных вопросов и других проблем, связанных с имуществом.

На иконах чудотворца часто изображают с горящим кирпичом в руке, из которого сочится вода.

«На I Вселенском соборе в Никее святитель Спиридон силой чудотворения защитил исповедуемое православными единство трех божественных ипостасей Святой Троицы: он взял в руки кирпич и сжал его - мгновенно вверх вырвался огонь, вниз потекла вода, а в руках чудотворца осталась глина», - пояснили в епархии.

Покровский архиерейский собор находится по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, 26.

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Источник — фото Пензенской епархии
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