В новогоднюю ночь можно будет наблюдать Черную Луну

26.12.2024 | 08:56

31 декабря жители России смогут наблюдать Черную Луну, или второе новолуние, когда спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения.

Об этом сообщили в Новосибирском государственном универстете .

«На эту новогоднюю ночь выпадает «лишняя», «пятая» фаза Луны - новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима», - пояснили в НГУ.

Рассмотреть Черную Луну можно только с помощью специального оборудования. Однако примерно раз в час на спутнике Земли происходит вспышка от врезавшегося метеорита, и в этот момент можно будет увидеть ее часть.

Лучше всего проводить наблюдения за городом, где нет освещения. Из оборудования следует захватить бинокль или телескоп, а также камеру, постоянно записывающую видео места, где в данный момент находится Луна, чтобы дождаться нужного момента.