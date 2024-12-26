Поисковики предупредили о риске трагедии после корпоратива

26.12.2024 | 13:35

Новогодний корпоратив может завершиться трагедией, если сраженный алкоголем человек не доберется до дома, а заснет в снегу. Эксперты поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, как избежать такого завершения праздника. Советы размещены на странице регионального отделения организации в соцсети «ВКонтакте».

Лучшим способом поисковики называют отказ от алкоголя, однако далеко не все прислушиваются к рекомендациям. Поэтому, отправляясь на коллективный праздник, целесообразно оставить родственникам контакты сослуживцев.

Если кто-то из коллег явно перебрал, то более сдержанным сотрудникам лучше отправить его домой на такси и уведомить кого-то из родственников, чтобы человека ждали и могли забить тревогу при явной задержке в пути.

«В дороге может случиться всякое. А любой поиск - это гонка со временем. Чем раньше поступит заявка, тем больше шансов на благополучный исход, особенно в холодное время», - пояснили волонтеры.

Также стоит проявлять внимание даже к незнакомым людям. Возможно, вызов скорой помощи к лежащему в снегу человеку поможет спасти ему жизнь.

«Постарайтесь дождаться медиков, чтобы убедиться, что они действительно нашли замерзающего и забрали его с собой», - уточняется в посте.

Если кто-то из родных или близких вовремя не вернулся с застолья, а связи с ним нет, нужно действовать без промедления.

«Нет никакого правила трех дней. Сообщить в полицию о пропаже человека можно сразу, как только вы поняли, что он исчез», - напомнили добровольцы.

Также действует горячая линия поискового отряда 8 (800) 700-54-52. Звонки будут принимать даже в новогоднюю ночь.