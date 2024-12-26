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Общество

На ул. Московской появится новая точка сиренного оповещения

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На улице Московской в Пензе появится новая точка сиренного оповещения населения. Ее установят у дома № 27, вблизи пересечения с улицей Кураева. Информация об этом 25 декабря появилась на портале госзакупок.

До конца 2024 года подрядчик должен смонтировать сирену С-40, блок запуска, модем и установочный комплект. Специалисты проложат кабель электропитания, проверят линию, проведут пусконаладочные работы и настройку.

Заказчик - ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр». Начальная (максимальная) стоимость монтажа - 287 857 рублей.

Ранее сообщалось, что в Пензе автоматизированная система оповещения охватывает 85% населения. Анализ показал, что в дополнение к существующим необходимо установить еще 178 электросирен.

В 2024 году в городском бюджете на содержание сирен и громкоговорителей предусматривали 36 млн 900 тыс. рублей.

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