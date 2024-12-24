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Общество

В Пензенской области в праздники будут ходить дополнительные поезда

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В период новогодних и рождественских праздников в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.

Об этом сообщили в Башкоркостантской ППК.

На 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2025-го назначаются поезда:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I1 (прибытие в 16:56).

На 27 декабря 2024 года назначаются поезда:

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:06);

- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

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