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Общество

В минздраве призвали не стесняться вызывать врача в праздники

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В предновогодние дни и первых числах января снижается обращаемость за медицинской помощью. Об этом во вторник, 24 декабря, рассказала первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Это неправильно. Необходимо своевременно обращаться, пусть это простудные заболевания, травмы, любые изменения, которые могут привести к негативным последствиям», - предупредила она.

Марина Воробьева отметила, что при простудных заболеваниях многие пациенты принимают аспирин и антибиотики.

«При гриппе аспирин пить нельзя - могут возникнуть негативные последствия, вплоть до летального исхода. Нельзя самостоятельно принимать антибиотики. Не стесняйтесь вызывать врача», - подчеркнула Воробьева.

Еще одно характерное явление в праздники - поездки жителей в другие города и населенные пункты региона, России, а также отпуск за рубежом. Между тем в РФ грипп уже бушует в Ульяновской, Воронежской, Иркутской областях, в Забайкалье и на Ставрополье.

«Есть неблагоприятные исходы, причем только у непривитых. Поэтому тем, кто собрался в эти регионы, следует проявить предусмотрительность и пройти вакцинацию», - призвала Марина Воробьева.

Тем, кто планирует отдых в Средней Азии, Африке, она посоветовала узнать о типичных местных инфекционных болезнях и пройти вакцинацию.

«Есть и холера, и малярия, и лихорадка денге», - перечислила Воробьева.

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