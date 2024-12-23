Пензенцы могут задать вопрос министру здравоохранения

23.12.2024 | 18:12

В пятницу, 27 декабря, министр здравоохранения Вячеслав Космачев ответит на вопросы жителей Пензенской области в ходе прямой линии.

Ее организуют в официальной группе министерства в соцсети «ВКонтакте», начало - в 14:00.

«Вопросы, связанные с организацией оказания медицинской помощи в условиях медицинских организаций Пензенской области, можно публиковать заранее в ветке комментариев в социальной сети «ВКонтакте» или через электронную форму с помощью портала «Госуслуги. Решаем вместе», - сообщили в региональном минздраве.

Ответ обещают дать каждому обратившемуся на прямую линию.

Перед окончанием года в Пензенской области прямую линию уже провели губернатор, руководитель следственного управления СК России, специалисты отделения Социального фонда России по Пензенской области, глава Кузнецка и др.