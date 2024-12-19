Путину пожаловались на заниженные выплаты бойцам в Курской области

19.12.2024 | 13:25

В четверг, 19 декабря, на пресс-конференции, посвященной итогам года и планам на будущее, Президент РФ Владимир Путин рассказал, чем может быть вызвана несправедливость в выплатах участникам боевых действий.

Часть вопросов поступила от жен освобождающих Курскую область бойцов, не имеющих статуса участника СВО, так как эти военные считаются участниками контртеррористической операции. Нюанс сказывается в том числе и на выплатах.

«Мой муж служит в штурмовой роте, находится в Курской области, выполняет боевые задания. В октябре и ноябре он получил денежное довольствие 42 тысячи рублей, хоть он на боевых позициях. Многие бойцы уже по 3-4 месяца не получают боевых и суточных выплат. Аргументируют это тем, что они находятся в зоне КТО, а не СВО» , - прозвучало обращение одной из женщин.

«В Курской области платят ежемесячное довольствие в размере 25 тысяч рублей ежемесячно, а не 210 тысяч, как обещают в контрактах Министерства обороны», - жалуется еще одна супруга бойца.

По словам Путина, ситуацию можно и нужно исправлять.

«Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь. Наши бойцы, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. И если их переместили в Курскую область, они должны все получать», - заявил он.

Глава государства предположил, что ряд военнослужащих ранее не принимали участие в боевых действиях и не были на линии боевого соприкосновения.

«Сразу попали в Курскую область и не попали в категорию, в разряд участников специальной военной операции. Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимания, это в первую очередь их обязанность. Все поправим. Все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения», - пообещал Путин.

Он попросил бойцов и их семьи не беспокоиться о выплатах: их должны пересчитать задним числом.