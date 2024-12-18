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Общество

Запущена особая служба для ставших инвалидами участников СВО

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По предварительным данным, в Пензенской области сейчас проживают около 200 граждан, получивших инвалидность вследствие военной травмы, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду, 18 декабря.

В связи с этим запланирована модернизация Пензенского областного реабилитационного центра. В 2025-2026 годах регион получит на нее федеральную субсидию в размере 146 млн рублей.

За счет области уже закуплено 6 специализированных автомобилей - «Лады Нивы» с аппарелями. На них участников СВО, ставших инвалидами вследствие военной травмы, доставляют до объектов социальной инфраструктуры (ФОКов, медицинских и реабилитационных центров, центров занятости, учреждений культуры) и обратно.

«Перевозка предусмотрена по предварительной заявке по всей территории Пензенской области бесплатно - до 4 поездок в месяц», - уточнили в правительстве.

Пока система работает в тестовом режиме, на полную мощность она должна выйти в 2025 году.

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Источник — фото из TG-канала областного правительства
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