17 декабря в Пензенской области будет ветрено и снежно

16.12.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 17 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах - метель.

Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с, его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на вторник на улице будет 0...-5 градусов. Пройдет снег, местами сильный. В отдельных районах прогнозируется метель.

Днем показания термометров не изменятся: 0...-5. В ночь на среду похолодает до -4...-9 градусов.

В народном календаре 17 декабря - Варварины морозы. На Руси подмечали: если днем ясно, вечером мороз будет крепчать, а если на закате небо заволокло облаками, нужно ждать снегопада.