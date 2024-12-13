Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в России

13.12.2024 | 20:21

Вечером в пятницу, 13 декабря, Роскомнадзор ограничил доступ к Viber.

Соответствующее объявление появилось на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», - пояснили в Роскомнадзоре.

На 20:20 мессенджер у пользователей функционировал.