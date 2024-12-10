В гордуме обсудили создание парковки для гимназии № 4

10.12.2024 | 16:35

Во вторник, 10 декабря, на заседании комиссии в гордуме депутаты в очередной раз обсудили проблему с парковками около учебных заведений. Тему поднял Александр Смирнов, который предложил выделить земельный участок гимназии № 4, расположенной на улице Володарского.

По его сведениям, земля поблизости есть, но ее назначение - под строительство дома. Участок для этого мал, считает Смирнов, а вот организация цивилизованных мест помогла бы в борьбе со стихийной парковкой, которую постоянно устраивают родители учеников.

Он подчеркнул, что от директоров поступали предложения об обустройстве стоянок для школ силами муниципалитета. Создать парковки самостоятельно учебные заведения не смогли бы^ им по карману только следить за ними.

К обсуждению темы подключились сразу несколько депутатов. Они обратили внимание, что ближайшая к гимназии № 4 парковка находится на Соборной площади, но платная. Прозвучала инициатива выделить для родителей определенные свободные часы, однако контролировать соблюдение графика некому.

Председатель гордумы Денис Соболев отметил, что многое зависит от культуры самих родителей. Некоторые привыкли подъезжать максимально близко, не желая пройти даже несколько десятков метров. Такие не станут пользоваться парковкой на Соборной площади и бесплатно.

«Ты где угодно поставь парковку - они будут включать аварийки и останавливаться у гимназии», - констатировал он.

По поводу предоставления участка у председателя гордумы тоже возникли сомнения: «Я с трудом представляю, где там можно организовать парковку. И вы уверены, что там будет парковка для родителей учеников, а не для жителей ближайших домов?» По его мнению, жильцы оккупируют стоянку, потому что во дворах в центре города мест крайне мало.

В заключение Соболев подчеркнул, что такие проблемы характерны для многих учебных заведений в Пензе.